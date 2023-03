Ex calciatore sardo stroncato nel sonno da un infarto

Amara sorpresa per i tanti che lo conoscevano e stimavano

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte fra il 2 e il 3 marzo, Lorenzo Brozzu, 38 anni, è stato stroncato da un infarto fulminante nel sonno nella sua abitazione di Patrica (Frosinone). L'improvvisa scomparsa dell'uomo ha commosso e rattristato non solo i familiari, ma anche i tanti amici e conoscenti che stimavano Brozzu in tutta la Ciociaria.

Di origini sarde, il 38enne scomparso lascia una moglie e due figlie. Era molto noto nel Lazio dove era cresciuto nelle giovanili del Frosinone fino a indossare la fascia di capitano della Berretti. Poi una lunga carriera nel calcio dilettantistico.

Mister Giuliano Farinelli, suo primo allenatore, lo ricorda in un post diffuso sui social: "Questa mattinata una bruttissima notizia, la scomparsa per un malore di un ragazzo eccezionale - scrive -. Era un ragazzo molto umile e di compagnia, educato sempre disponibile per tutti i suoi compagni un Grande. Riposa in pace e continua a proteggere i tuoi figli come hai fatto sempre da vero padre ci mancherai a tututti noi".