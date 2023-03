Criptovalute: aumentano gli investimenti tramite app

Di: Redazione Sardegna Live

Negli ultimi anni, le criptovalute hanno guadagnato sempre più popolarità tra gli investitori, grazie alle loro caratteristiche specifiche che le rendono un investimento con grandi potenzialità, associate però ad un rischio particolarmente alto. Con il passare del tempo questo asset sta acquisendo una sempre crescente popolarità e il numero delle persone che decide di investire su di esse risulta così in continuo aumento. Nello specifico questo aspetto è confermato da vari fattori: le ricerche in continua crescitaeffettuate al riguardo sul web, il numero degli iscritti alle piattaforme di investimento e il crescente grado di capitalizzazionedelle crypto.

Per investire in criptovalute occorre però sempre individuare uno strumento apposito sicuro, ovvero in possesso di tutte le garanzie previste dalle normative vigenti. Grazie alle tante campagne informative condotte sul web e sulla carta stampata, oggi gli investitori sembrano aver preso conoscenza di questo aspetto così importante. La soluzione più gettonata per investire sulle crypto consiste ormai nell'utilizzo delle apposite app per smartphone e tablet, le quali sono accessibili ovviamente anche tramite pc dal web.

Come scegliere una app per investire in criptovalute

Come spiegato su e-conomy.it, sito web specializzato nella formazione finanziaria, chi desidera iniziare ad investire sui crypto asset può affidarsi alle migliori app per criptovalute offerte dai principali broker online. Il mercato infatti mette a disposizione molte app con servizi ottimali, ma la scelta ideale dipende sempre dalle necessità specifiche dell'utilizzatore e dagli strumenti che desidera utilizzare. Tra le app in assoluto più gettonate in questo periodo vi sono quelle di riferimento del settore, come ad esempio:

Questi sono soltanto alcuni dei nomi delle app di riferimento del momento e ognuna di queste può essere analizzata nei dettagli che la riguardano attraverso una guida specifica del settore. Per l'esattezza alcune di queste, come eToro, Avatrade e LiquidityXsono ideali per chi desidera investire in criptovalute, senza detenerle realmente nel proprio portafoglio digitale. Nello specifico infatti le piattaforme per il trading online prevedono la possibilità di utilizzare i cfd (contratti per differenza), ovvero dei titoli che replicano fedelmente l'andamento di un titolo primario a cui fanno riferimento.

I cfd permettono di investire in assenza di commissioni sulle compravendite e hanno generalmente delle condizioni molto concorrenziali, di conseguenza rappresentano la scelta giusta per chi desidera investire su un incremento di valore di alcune crypto. Le piattaforme di exchange, come Kraken, Crypto.com, Coinbase e Binance, permenttono invece di detenere realmente le valute digitali all'interno di un portafoglio e quindi anche di utilizzarle per fare degli acquisti o per effettuare dei pagamenti nei confronti di altri utenti.

Altre considerazioni utili sulle app per investire

Uno dei motivi per cui le app per investire in criptovalute sono così popolari consiste nel fatto rendono l'investimento in criptovalute più immediato rispetto alle opzioni tradizionali. Invece di dover aprire un conto di trading presso una banca o un broker, gli utenti possono scaricare un'app per investire in criptovalute, completare la registrazione e iniziare a investire immediatamente. Inoltre le app di criptovalute più popolari offrono anche una varietà di funzioni e servizi per gli utenti, come la possibilità di monitorare il valore delle criptovalute in tempo reale, di impostare notifiche di prezzo e di ricorrere alla lettura dei trend e dell'analisi tecnica.

Gli investitori con queste app possono anche diversificare il loro portafoglio in modo più rapido. Gli utenti possono infatti investire in diverse criptovalute con una sola app, il che significa che possono coprire una vasta gamma di criptovalute da un unico account. Tuttavia, non tutte le app per investire in criptovalute sono uguali. E' quindi importante fare una ricerca accurata prima di scegliere un'app, in modo da assicurarsi che sia affidabile e sicura. Gli utenti dovrebbero infatti considerare la reputazione dell'app, la sicurezza dei loro fondi, le commissioni applicate e le funzionalità offerte dall'app.

Ovviamente gli aspiranti trader dovrebbero anche considerare anche il rischio e la volatilità delle criptovalute prima di investire. Le valute virtuali sono notoriamente soggette ad una volatilità altissima e ciò significa che il loro valore può fluttuarenotevolmente, sia in positivo che in negativo, nel giro di pochissimo tempo. Di conseguenza gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei rischi associati all'investimento in criptovalute e non dovrebbero investire più di quanto non siano realmente disposti a perdere. In conclusione, le app per investire in criptovalute stanno diventando sempre più popolari tra gli investitori grazie alle loro grafiche intuitive e ai tanti servizi che offrono, anche per chi desidera investire in crypto.