Aggredito con il suo cane da un pittbull, 61enne lo uccide con un coltello

L’amstaff è riuscito a scavalcare la recinzione del giardino di un’abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Stava passeggiando con il suo cane, un meticcio di sei anni, quando ad un certo punto, dal giardino di un’abitazione vicina sarebbe spuntato un amstaff che ha aggredito prima l’animale poi l’uomo, morsicandogli l'avambraccio sinistro e il pollice della mano sinistra.

L’episodio è avvenuto ieri, a Busnago, in provincia di Monza e della Brianza. Il protagonista, un uomo di 61 anni, sarebbe corso a casa per prendere un coltello e non riuscendo a dividere i due cani alla fine avrebbe colpito a morte l’amstaff.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le medicazioni del caso.