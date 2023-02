In corso le primarie del PD. “Supereremo il milione di voti”

Il segretario uscente Letta è convinto del successo di affluenza. Si vota sino alle 20

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi si vota per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. I 5.550 seggi resteranno aperti sino alle 20 in tutta Italia. In serata ci saranno i dati ufficiali.

La commissione nazionale per il congresso rende noto che alle 13 i votanti alle primarie del Partito democratico sono 598.121. “Una grande festa di democrazia e partecipazione, supereremo ampiamente il milione di partecipanti” ha detto il segretario uscente Enrico Letta al seggio per le primarie. “Queste primarie sono una grande scelta di unità e partecipazione. Parlare di scissioni è solo un gioco politico e giornalistico, è un gioco che piace in Transatlantico”.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha votato in mattinata al circolo del partito del suo paese, Campogalliano, alle porte di Modena. In serata, Bonaccini attenderà i risultati al quartier generale della Casa dei Popoli di Casalecchio di Reno (Bologna), la stessa scelta in occasione delle regionali del gennaio 2020.

“Speriamo che sia una grande festa di partecipazione, ci arrivano immagini di seggi in giro per l'Italia dove ci sono delle file da stamattina, anche in posti dove sta piovendo. In un momento in cui l'astensionismo ha toccato picchi altissimi sia alle politiche sia alle regionali la comunità democratica sta dando una grande prova di partecipazione e di democrazia”. Lo ha detto Elly Schlein che attorno alle 11 a votato nel seggio di via Mentana, nel centro di Bologna.

Seggi aperti sino alle 20 anche in Sardegna, dove si sceglie anche il leader regionale. 250 i “gazebo” in tutta l’isola. L'obiettivo, non dichiarato ufficialmente, è quello di superare i 30 mila votanti. Il quartier generale per seguire le operazioni è a Cagliari, nella storica sede di via Emilia dove alla chiusura dei seggi confluiranno i risultati. Ma per i dati definitivi bisognerà attendere la tarda serata. A sfidarsi, in quello che secondo molti pronostici sarà un testa a testa, sono Giuseppe Meloni, con la lista 'Insieme cambiamo il futuro', e Piero Comandini con 'Noi uniti per Piero Comandini segretario', entrambi hanno scelto di sostenere Stefano Bonaccini, e non Elly Schlein, per la segreteria nazionale.