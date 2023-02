Apre un profilo OnlyFans e il preside la caccia da scuola: la denuncia di Samantha

Il racconto della studentessa 19enne a La Zanzara: "Un colloquio umiliante col preside. Mi considerava una p****na"

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva deciso, come tante ragazze della sua età, di aprire un profilo su OnlyFans. Samantha Delneri, 19enne studentessa di Udine, non sapeva che quella scelta le sarebbe costata la prosecuzione del suo percorso di studi. Infatti, come raccontato dalla creator a La Zanzara su Radio 24, il preside dell'istituto, un liceo privato, ha deciso di cacciarla.

"Il 19 dicembre 2022 ho dovuto affrontare un colloquio umiliante con il direttore - ha spiegato, ripercorrendo quei momenti -. Mi ha detto che non voleva nella sua scuola una persona che fa del suo corpo una vendita, lasciando intendere che volesse darmi della puttana".

La giovane ha deciso di denunciare pubblicamente quanto accaduto, senza tuttavia render noto il nome della scuola. Poi ha raccontato come i genitori, pur non condividendo la sua scelta, l'abbiano sostenuta nel suo percorso: "Il giorno dopo mia mamma ed io abbiamo richiesto un colloquio perché era una cosa assurda. Lei nemmeno mi credeva". E ha sottolineato il suo impegno in ambito scolastico: "Facevo pure la rappresentante di classe e andavo bene. Nonostante questo sono stata allontanata".