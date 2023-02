Caserta: hotel cerca donna delle pulizie, ma "No africane"

Di: Arianna Zedda

Un annuncio un po' particolare è stato pubblicato da un albergo della provincia di Caserta su un sito che ospita offerte di lavoro, come riporta Fanpage, e sta causando in queste ore un fiume di polemiche sul web. A primo impatto può sembrare tutto regolare: "Hotel cerca donne delle pulizie per le camere", si legge. "Si offre anche eventualmente un alloggio - prosegue l'inserzione - per maggiori informazioni potete parlare direttamente con il proprietario...", il tutto corredato anche da numero di telefono e nome dell'azienda.

Poi, tra i requisiti delle eventuali candidate, compare: "No africane".

Sicuramente un controsenso (il secondo, che segue la limitazione dell'offerta alla sola platea femminile), visto che a margine dell'annuncio compare la classica dicitura "il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03".