Perché Fedez balbetta? Lo spiega l'esperta

Fedez, negli ultimi giorni, non ha potuto nascondere un'evidente balbuzie nelle sue Instagram stories. I fan sempre più preoccupati

Di: Redazione Sardegna Live

Provato e con una forte balbuzie. Così compare Fedez nelle sue ultime Instagram stories. Non è il primo episodio di balbuzie per il rapper che già lo scorso 22 febbraio, durante una conferenza stampa, si era mostrato al pubblico con delle difficoltà nel parlare. Questi due episodi hanno fatto allarmare i fan che si stanno domandando se Fedez abbia un problema di salute o se sia semplicemente sotto stress a causa dalla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni.

Quali sono le cause della balbuzie? "Più di una", spiega a corriere.it Elisabetta Banco, psicoterapeuta ed esperta di neuropsicologia. "Può trattarsi di una slatentizzazione di una balbuzie compensata in passato — grazie a interventi integrati di logopedia e psicologia — ma anche di una disfluenza che insorge ex novo per motivi neurologici o traumi".

La balbuzie, spiega ancora l'esperta, può essere una delle conseguenze di uno shock. "La reazione a uno shock può causare molti sintomi fisici (tachicardia, affanno, tremori) e psichici, tipicamente l’ansia, e anche la balbuzie che però non si presenta mai da sola ma come correlato di questi altri disturbi".

Come guarire? "Se un bambino di due-tre anni improvvisamente comincia ad avere difficoltà di linguaggio all’arrivo di un nuovo fratellino, il problema in genere passa nel giro di qualche mese. In un adulto, invece, se la balbuzie si presenta un solo giorno, o poco più, non bisogna preoccuparsi; se invece perdura per un certo tempo ed è dovuta da un trauma, va affrontata con la psicoterapia e in casi selezionati anche con un intervento farmacologico. Quando l’origine della balbuzie è neurologica di nuovo bisogna distinguere. Se si è in presenza di una malattia neurodegenerativa purtroppo la situazione non potrà che peggiorare; se la disfluenza, è causata da un tumore cerebrale o da un ictus, l’evoluzione dipende da quella della malattia ma anche da opportuni interventi di riabilitazione".