Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati?

Ne parlano diversi settimanali. E ci sono alcuni indizi sui social

Di: Redazione Sardegna Live

La relazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri potrebbe essere giunta al capolinea. Se ne parla da mesi, in realtà, ma ora il settimanale Oggi è sicuro: “Il rapporto è davvero finito”. Per ora la coppia non ha fatto trapelare nulla.

Ci sarebbero però diversi “indizi” sui social. Intanto dall’accout Instagram sembra essere completamente scomparso suo marito: da mesi la Canalis non condivide più foto che la ritraggono in compagnia di Brian Perri. L’ultima risale addirittura ad agosto. Un dettaglio non di poco conto, che per la rivista Oggi è la conferma di un amore ormai al capolinea.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si erano conosciuti nel 2012 durante una festa di Halloween. Nel 2014 le nozze, blindatissime, ad Alghero. Proprio per amore, l’ex velina si è trasferita negli Stati Uniti, dove, nel 2015 è nata la figlia Skyler Eva.

IL VIDEO DELLE NOZZE DI ELISABETTA CANALIS AD ALGHERO