Fedez: "Mario Giordano ha inviato giornalista a chiedere se io sia gay", ma il conduttore smentisce

"Una giornalista di 'Fuori dal coro' ha contattato tutti i miei amici di infanzia". La risposta di Giordano: "Non ho mandato nessuno, rivolgi altrove le tue frasi insolenti"

Di: Redazione Sardegna Live

"Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia gay". Tramite le sue Instagram stories Fedez condivide sui social uno sfogo personale e attacca una giornalista che, a detta dell'artista, sarebbe un'inviat di "Fuori dal coro", il programma condotto da Mario Giordano. "Ho facilitato il lavoro di una giornalista di Fuori dal Coro che ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se fossi omosessuale o se avessi cose da nascondere. Cara giornalista, non sono omosessuale. Se lo fossi, lo direi", commenta.

"Trovo che il giornalismo di inchiesta mal si concili con inchieste del cazzo come questa - ha aggiunto il cantante -. Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, siete la cloaca del giornalismo. Perché Fuori dal Coro ha la priorità di fare un'inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale? Forse perché ho mostrato le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?", attacca ancora.

"Non posso fare e dare lezioni di morale e coerenza a nessuno, ma ci metto sempre la faccia. Non taggo il profilo della giornalista, non lo faccio altrimenti piangerebbe da oggi fino all'uscita del servizio. Non vedo l'ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez", conclude il rapper.

Dopo le parole di Fedez è stato lo stesso Mario Giordano a replicare, tramite il profilo Twitter della trasmissione: "Caro Fedez, ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti", scrive il conduttore.