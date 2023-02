Bruzzone: "Blanco? Rischia fino a cinque anni di reclusione"

La criminologa spiega in Rai: "Quello che ha fatto questo signore è punibile d’ufficio"

Di: Redazione Sardegna Live

Il caso di Blanco è arrivato in procura: l'artista è indagato ad Imperia per danneggiamento aggravato. A La vita in Diretta è intervenuta sulla vicenda dei fiori rotti a Sanremo anche Roberta Bruzzone. La criminologa, ospite di Alberto Matano, sostiene che Blanco rischia "fino a cinque anni di reclusione".

"Ho visto quello che è accaduto a Sanremo e letto delle indagini della procura di Imperia - ha spiegato Bruzzone -. Questo era inevitabile dopo l’esposto che è stato presentato giorni fa dal Codacons. Quello che ha fatto questo signore è punibile d’ufficio. Oggi quello che ha fatto questo signore è oggetto di una valutazione da parte della magistratura".

"Che cosa rischia Blanco?", domanda Matano. "Se la procura di Imperia deciderà di procedere e quindi di formalizzare l’imputazione e di rinviarlo a giudizio, il giudice può a seconda del tipo di contestazione finale del capo di imputazione, la variabilità è da uno a cinque anni".