Superenalotto: centrato il 6 dei record, vinti 371 milioni

E' il jackpot più alto al mondo

Di: Redazione Sardegna Live

È stato centrato il 6 dei record al Superenalotto. Vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo.

Ecco la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 - Numero Jolly: 72 - Numero Superstar: 23.

La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. Quella di stasera è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali.

Il 6 mancava all'appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone (Fermo).

Nei suoi 25 anni di storia, il Superenalotto ha distribuito in totale 125 jackpot. Tra le regioni più fortunate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui non è mai realizzato un 6: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Molise.