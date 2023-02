Rossella, 40enne morta dopo aver mangiato sushi: è stata emorragia cerebrale

L'autopsia svela le cause del drammatico decesso

Di: Redazione Sardegna Live

L'autopsia ha fatto chiarezza sulle cause della morte di Rossella Di Fuorti, la donna di 40 anni deceduta la scorsa settimana in casa a Napoli dopo aver festeggiato il suo compleanno con la famiglia in un ristorante di sushi del capoluogo partenopeo.

Secondo quanto emerso dall'esame autoptico, la donna sarebbe stata stroncata da un'emorragia cerebrale.

Sono le prime risultanze dell'esame disposto dalla Procura di Napoli ) che si è concluso questa mattina nel Secondo Policlinico di Napoli. Per avere ricostruito un quadro completo della dinamica mortale, i periti dovranno attendere i risultati istologici che verranno eseguiti sui campioni prelevati.