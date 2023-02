Crisi Ferragnez. A Milano c'è chi vorrebbe organizzare un flashmob

"Chiara Xdona Fedez" è l'hashtag lanciato dai fan della coppia dopo il gelo calato fra i due in seguito al bacio "scandalo" di Sanremo con Rosa Chemical

Di: Redazione Sardegna Live

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero ai ferri corti dopo il discusso bacio fra i rapper milanese e Rosa Chemical sul palco di Sanremo nel corso della puntata finale del Festival. Quella che nelle prime ore di domenica era solo un'indiscrezione, ora sembra essere divenuta una certezza.

Fedez, infatti, durante la pubblicità lanciata da Amadeus poco dopo l'esibizione di Rosa Chemical, è salito sul palco per confrontarsi con la moglie discutendo animatamente con lei prima di seguirla dietro le quinte. Al termine della finale, secondo quanto emerso, avrebbe provato a raggiungerla nei camerini venendo fermato dalla sicurezza su esplicita richiesta di Chiara.

Da lì in poi, l'artista è sparito dai social dove è da sempre attivissimo: nessuna storia da giorni, un solo post di ringraziamento ai tanti artisti con cui ha collaborato durante la kermesse. Nessuna foto dei Ferragnez insieme nemmeno sui canali della Ferragni nonostante le insistenti richieste di chiarimenti da parte dei milioni di follower. I due non si sono scambiati dediche neppure nel giorno di San Valentino.

Tra il serio e il faceto, c'è anche chi ha proposto un flash mob dal titolo "Chiara Xdona Fedez" da tenersi a Milano. La manifestazione dovrebbe svolgersi in piazza Duomo a Milano sabato 18 febbraio alle ore 16 per chiedere ai Ferragnez una riappacificazione. "Appello a tutti! - si legge nell'annuncio semiserio diffuso sui social dai fan - Vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara Ferragni faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano, sabato 18/02 ore 16, piazza Duomo".