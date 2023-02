L'ira di Meloni per il caso Fedez: "Hanno passato il segno"

Le "uscite" di Fedez, la questione Zelensky. Il Governo storce il naso rispetto alla gestione di Sanremo

Di: Redazione Sardegna Live

La premier Giorgia Meloni non avrebbe gradito la gestione della 73^ edizione del Festival di Sanremo. Come riportato dal Corriere della Sera, Palazzo Chigi avrebbe accolto con "stupore" se non disapprovazione tre situazioni in particolare accadute durante le cinque serate della kermesse.

In primis il freestyle di Fedez contro il viceministro Galeazzo Bignami vestito in maschera da nazista e la sua foto strappata in eurovisione. Un gesto considerato da palazzo Chigi persino pericoloso: "Prima o poi – dicono fonti della destra di governo citate dal Corriere – qualche squilibrato potrebbe passare dalla violenza verbale a quella fisica e colpire uno di noi». Anche per questo i capigruppo FdI di Camera e Senato che invocano un cambio ai vertici della Rai.

Stavolta i vertici Rai "hanno passato il segno", avrebbe osservato la Meloni commentando quanto accaduto a Sanremo.

Durante la serata dedicata alle cover, Fedez, ancora ospite a fianco agli Articolo, ha terminato l'esibizione con un urlo: "Giorgia, legalizzala! (la cannabis, ndr).

Un altro aspetto controverso avrebbe riguardato il tira e molla sul premier ucraino Volodymyr Zelensky, che inizialmente sarebbe dovuto intervenire all'Ariston con un videomessaggio e poi ha inviato una lettera letta da Amadeus sul palco.