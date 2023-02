Sanremo. Rosa Chemical chiarisce: "Bacio a Fedez? Siamo amici"

L'artista ieri ha baciato Fedez durante la finale di Sanremo scatenando la reazione imbarazzata della Ferragni

Di: Redazione Sardegna Live

Lo show di Rosa Chemical che simula l'amplesso con Fedez prima di baciarlo in diretta durante la finale di Sanremo è divenuta in pochi secondi virale sul web. Il cantautore 25enne, in gara all'Ariston col brano Made in Italy, durante la sua esibizione ha individuato il rapper milanese in prima fila coinvolgendolo in uno spettacolo che ha infiammato la platea.

La situazione, che ha inizialmente divertito Fedez lasciandolo poi un po' impacciato, ha acceso il dibattito fra il pubblico raccogliendo più tardi le battute di Fiorello durante il suo sketch a distanza. La stessa Chiara Ferragni, ospite dell'ultima serata del Festival, non sembra aver preso benissimo l'accaduto come documentato da un video amatoriale diffuso sui social.

Rosa Chemical è tornato sulla vicenda questo pomeriggio, ospite di Mara Venier a Domenica In. "Parliamo del video incriminato", ha detto Mara. "Cosa ci può essere di incriminato in un bacio tra due persone che si vogliono bene?", ha risposto piccato l'artista.

"Federico è un mio amico, gli voglio bene. Ci eravamo visti nel pomeriggio e avevamo parlato del fatto che lui sarebbe stato in prima fila e quindi abbiamo pensato che potevamo divertirci un po', magari che me lo sarei portato sul palco...Io sono un performer”.