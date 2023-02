Verano e Luciennn: due giovani sardi produttori di Shari a Sanremo

Nel brano "Egoista" della giovane concorrente in gara produzione e composizione sono state curate, oltre che da Salmo, dai promettenti producer sardi Riccardo Puddu e Luciano Fenudi

Di: Redazione Sardegna Live

Non solo Salmo, sul palco di Sanremo anche la musica di Riccardo Puddu e Luciano Fenudi, in arte Verano e Luciennn . Il primo di Monserrato, il secondo di Ozieri: entrambi da tempo affiancano il rapper olbiese, entrati a far parte della sua "factory". Già nel 2021 partecipano alla produzione del disco Flop, rivelatosi poi un grande successo; adesso le loro sonorità sono approdate sul palco dell'Ariston.

Fra i concorrenti in gara a Sanremo c'è infatti anche la giovane artista Shari Noioso, 20 anni, che ieri si è esibita nei duetti insieme a Salmo replicando un madley di Zucchero. Ma il pezzo con cui la giovane concorre al Festival è "Egoista", scritto dalla stessa artista e composto insieme, appunto, a Salmo, Riccardo Puddu e Luciano Fenudi.

Un tris isolano, dunque, dietro la canzone di Shari, che al momento si trova al penultimo posto in classifica nella kermesse musicale, e al 31esimo nella Top 50 di Spotify Italia. Dietro le voci del festival il grande lavoro di autori e compositori: i due giovani sardi stanno emergendo e affermandosi come alcuni fra i più talentuosi nel panorama nazionale.