Salmo su Instagram: "E se mi buttassi dalle scale dell'Ariston?"

Il rapper di Olbia lancia il sondaggio su Instagram

Di: Redazione Sardegna Live

Tutto è pronto per la quarta serata del 73° Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti e alle cover.

Fra gli ospiti Peppino Di Capri, Chiara Francini, Elisa (canterà con Giorgia) e Salmo. Il rapper olbiese si esibirà con Shari, concorrente della kermesse, proponendo un medley dei pezzi più celebri di Zucchero.

Salmo si è già esibito nel corso della prima serata, in collegamento da una nave da crociera della Costa Concordia. In quell'occasione, dopo un sondaggio rivolto ai suoi fan, aveva deciso di esibirsi in ciabatte.

Il sondaggio diffuso oggi, invece, è più impegnativo. "Cadere dalle scale dell'Ariston, rompermi tutti i denti davanti e continuare a cantare. Si o no?". Ne vedremo delle belle.