In arrivo sette milioni e 10 km di condotte per i campi del Parteolla

"Un ringraziamento alla Regione"

Di: Redazione Sardegna Live

Sette milioni di euro nella Finanziaria per il piano predisposto dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il sistema irriguo nel Parteolla, con una infrastruttura che interesserà, nel primo lotto, Serdiana, Sestu e Settimo San Pietro. I lavori, inseriti nel primo lotto di intervento, prevedono la realizzazione di una infrastruttura di oltre 10,5 chilometri di condotte.

"Un ringraziamento alla Regione - spiega il presidente Efisio Perra - e a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato mettendo a disposizione i fondi necessari al finanziamento di un'opera così importante per il Parteolla, territorio in cui operano aziende di grande valore per il sistema agricolo e agroalimentare sardo".

Il Consorzio di Bonifica, nonostante il leggero incremento delle superfici irrigate, ha chiuso la stagione 2022 con un risparmio generale annuo di 20 milioni di metri cubi di acqua.

"Anche quest'opera si inserisce nel programma di lavori portato avanti dalla struttura del Consorzio che ringraziamo perché in questi anni ha lavorato per il raggiungimento di questo obiettivo finalizzato a offrire ai consorziati il miglior sostegno possibile per le loro attività agricole - dice ancora il presidente del Cbsm- in particolare questo avviene in un luogo che registra sempre più una forte espansione per alcuni settori di eccellenza della Sardegna come quello viticolo e olivicolo. Questo progetto permetterà anche una maggior razionalizzazione dell'utilizzo di acqua e - conclude Perra - anche maggiori risparmi per le imprese di settore fortemente gravate, soprattutto in quest'ultimo periodo, dagli elevati rincari su materie prime e costi energetici".