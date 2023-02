Salmo stasera ospite a Sanremo e chiede ai followers: “Canto in Ciabatte?”

Dany Cabras, ironizza e propone “Ti presto quelle di mamma nel caso”

Di: Redazione Sardegna Live

L’olbiese Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, sarà uno degli ospiti di questa sera a Sanremo. Inoltre, il cantante condurrà le operazioni che vedranno protagonisti anche Fedez, Takagi & Ketra e Guè. Ad annunciarlo fu proprio Amadeus durante la diretta del TG1: “Vi confermo che ci sarà un palco galleggiante a pochi metri dalla costa, dove ci saranno delle feste bellissime, alle quali ci collegheremo. La Costa Smeralda sarà il nostro palco galleggiante, ma la notizia che voglio darvi e che martedì 7 febbraio e sabato 11, quindi in apertura e chiusura del Festival ci sarà Salmo. Con lui ci collegheremo, seguirà le nostre fantastiche feste sul mare".

Non è la prima volta che il cantante si cimenta in ambiti differenti dalla sua principale professione. Infatti, nella sua carriera artistica non si può non citare la serie tv, prodotta in collaborazione con Sky "Blocco 181" dove interpretò il cattivissimo Snake (uno dei protagonisti della serie), e ne curò la colonna sonora. Poi il successo del suo disco "Flop", uscito negli ultimi mesi del 2021, e la memorabile esibizione allo stadio San Siro.

Il successo e i riconoscimenti professionali e da parte del pubblico lo hanno probabilmente convinto a partecipare, questa sera a bordo della Costa Smeralda, in diretta con il Festival di Sanremo. Parliamo di convinzione proprio perché il cantante si era sempre mostrato non interessato all’evento sanremese. Da prima quando nel 2013 scrisse il brano "Russel Crowe" nel quale era presente il riferimento al festival e un messaggio per i suoi colleghi: “Hai notato come tutto è cambiato più o meno, se hai talento nel canto non c'andare a Sanremo"; sino al rifiuto ufficiale avvenuto nel 2020 dove, incaricato del ruolo di ospite della prima serata, aveva declinato all'ultimo l'invito affermando: "Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo, per avermi invitato come “super ospite” della prima serata, perché non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento, mi sentirei a disagio".

Oggi a poco ore dall’esibizione il cantante smorza la tensione e stupisce i suoi Followers su Instagram con quel che appare come un sondaggio: “Cantare a Sanremo in ciabatte. Si o No?” L’entusiasmo e le critiche non si sono fatte attendere. Tra i commenti c’è chi riporta il verso di “Russel Crowe” e anche chi ironizza. Ma c’è anche chi, come Dany Cabras, ironizza e propone “Ti presto quelle di mamma nel caso”.