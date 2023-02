Controlli dei carabinieri sulla movida a Tempio, sanzioni ad un locale

Due persone trovate in possesso di droga

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri di Tempio Pausania, durante lo scorso fine settimana, hanno intensificato i controlli nei locali della movida notturna, soprattutto per contrastare lo spaccio di droga.

Nell'occasione, un trentenne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di 98 grammi di marijuana, mentre un 17enne è stato segnalato alla Prefettura di Sassari quale assuntore di stupefacenti, perché durante i controlli sarebbe stato trovato in possesso di due grammi di hashish.

Decine e decine sono stati i giovani controllati ed identificati e i Carabinieri fanno sapere che le operazioni di controllo e prevenzione continueranno anche nel prossimo periodo, per sensibilizzare i giovani a divertirsi ma con responsabilità e consapevolezza.

Inoltre, i militari del Nas di Sassari hanno elevato due sanzioni amministrative ad un locale del centro: la prima per le precarie condizioni igienico sanitarie in materia di sicurezza alimentare, e la seconda per aver somministrato alcolici dopo il limite orario imposto.