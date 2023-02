Senzatetto 22enne investito e ucciso da più auto

Nessuna vettura si è fermata a prestare soccorso a Mohammod: la Procura apre un'inchiesta

Di: Alessandra Leo

Investito e ucciso da almeno un’auto. Questa è stata la tragica morte di un senzatetto 22enne avvenuta in tarda serata il 31 gennaio a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia.

Il dramma si è consumato in una zona senza lampioni stradali e quindi poco illuminata. Come riporta Leggo, il giovane, Mohammod Kuddus risultava residente nel Napoletano ma da tempo risultava essere senza fissa dimora.

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma stando ai primi rilievi dei carabinieri, pare che la vittima sia stata investita da un'auto il cui conducente non ha prestato soccorso al ragazzo. L’uomo ci avrebbe ripensato in un secondo momento, in quanto si è presentato poco dopo in caserma.

Nel mentre il corpo del giovane è rimasto sulla carreggiata al buio e non è escluso che più auto lo abbiano investito altre volte.

Alcuni passanti, vedendo il corpo senza vita del 22enne, hanno lanciato l’allarme attorno alle 2,30 del mattino, ma per il giovane purtroppo non c’era ormai più nulla da fare.

Sempre secondo quanto riporta Leggo, il procuratore capo di Reggio Emilia, Calogero Paci, ha aperto un’inchiesta che farà luce sulle cause de sulla dinamica dell'incidente. Molto probabilmente sul corpo di Mohammod Kuddus verrà svolta un’autopsia.