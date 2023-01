Cospito arrivato nel carcere di Opera a Milano. Nordio: "Priorità è la salute"

L'anarchico aveva dato il via a un lungo sciopero della fame a Bancali

Di: Redazione Sardegna Live

Alfredo Cospito è nel carcere milanese di Opera. Per via delle sue condizioni fisiche, dovute allo sciopero della fame che stava portando avanti presso il carcere sassarese di Bancali, l'anarchico trasferito dal carcere di Sassari sarà portato nel servizio di assistenza intensificata, cioè nell'ex centro clinico.

Ieri il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a "rischio fibrillazione", in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento. La vicenda è seguita con la massima attenzione dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per il quale "la tutela della salute di ogni detenuto costituisce un'assoluta priorità".

Il detenuto è arrivato nell'istituto penitenziario lombardo alle 17.45 di oggi.

"Ad un innalzamento della tensione" da parte degli anarchici "è doveroso far seguire un innalzamento dell'attenzione. Seguiamo con grande cura" queste situazioni, "in modo svincolato dai procedimenti in corso" su Alfredo Cospito, "senza che, come ha detto la premier Meloni, da ciò ne possano derivare minacce allo Stato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aggiungendo che Alfredo Cospito "ha mostrato discreta pericolosità ed è stato condannato in via definitiva per gravissimi reati per i quali gli organi giudiziari hanno proposto il 41 bis. Io non entro in discussioni se sia appropriato o meno, ma le azioni degli anarchici, che non sottovalutiamo, non condizioneranno le nostre scelte future".