La food blogger vorrebbe "scroccare" un pranzo per 7, lo chef Daniele Usai la smaschera sui social

"Ci offri il pranzo in cambio di un post?". Il patron del ristorante Il Tino ironizza: "Ho più follower di lei"

Di: Redazione Sardegna Live

"Buonasera, sono una blogger professionista e fondatrice dell'unica community al femminile in Italia per blogger di viaggio". Inizia così la mail ricevuto dallo chef Daniele Usai, patron del ristorante stellato Il Tino e del Bistrot Quarantunododici di Fiumicino, che riporta basito sui social una conversazione avuta con una potenziale cliente.

La donna, infatti, prosegue: "Con un gruppo composto da 5-7 blogger (numero preciso da confermare) faremo una visita guidata al sito archeologico di Ostia Antica e al Museo delle Navi Romane di Fiumicino. Vi scrivo per proporvi una collaborazione venerdì 10 febbraio visto che siete in zona. In cambio della vostra ospitalità offriamo promozione attraverso i profili social delle singole partecipanti e della community, oltre a citarvi tra le attività del tour sul magazine e sui nostri blog, da cui i prossimi turisti a Ostia prenderanno spunto per i loro itinerari".

La risposta di Usai, ospite della trasmissione Masterchef nel 2022, è piccata: "Gentile Paola - esordisce -, se vorrete venire presso uno dei nostri ristoranti ne saremo lieti, ma sia chiaro, pagherete il conto come tutti i nostri ospiti. Questo vi consentirà anche di essere liberi quando racconterete sui vostri canali l'esperienza fatta da noi. Si chiama onestà intellettuale senza conflitti di interessi".

La risposta del titolare si conclude con un'acuta e pungente osservazione: "Ps, ho visto la vostra pagina Instagram ed avete la metà dei follower che ho io sulla mia pagina privata".