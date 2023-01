Polis, il nuovo progetto di Poste Italiane: dai piccoli centri si fa grande l’Italia

Di: Giuliano Marongiu

Al 1° gennaio 2023 i comuni d'Italia sono 7901 e la presenza di circa 5000 rappresentanti delle istituzioni al Centro Congressi "La Nuvola" di Roma, in occasione della presentazione del Progetto Polis di Poste Italiane, delinea la portata storica di un programma di iniziative orientato verso la realizzazione di uno "sportello unico di prossimità" e la creazione della più grande rete di coworking del Paese.

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e delle cariche più rappresentative dello Stato, Poste Italiane, con la sua Presidente Maria Bianca Farina e il suo amministratore delegato Matteo Del Fante, marca il solco del cambiamento, impegnandosi a rafforzare e connettere il territorio delle zone più marginali, confermando la propria storica missione di azienda al servizio dei quasi 7000 Uffici Postali dislocati nei centri con meno di 15.000 abitanti, dove verranno realizzati gli "Uffici Polis", sportelli unici per i servizi della Pubblica Amministrazione.

L'ambizioso progetto prevede, inoltre, la creazione di una rete di coworking composta da 250 siti, gli "Spazi per l'Italia", realizzata attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Poste Italiane.

Numerosa e straordinaria la presenza dei sindaci della Sardegna all'incontro di questa mattina: 320 primi cittadini. 

Per la Sardegna sono 349 i comuni coinvolti nel progetto di ristrutturazione degli Uffici Postali per offrire i servizi della Pubblica Amministrazione e migliorarne l'accoglienza, trasformandoli in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24. I lavori di ristrutturazione sono già stati avviati negli uffici postali di Villa San Pietro e Abbasanta che saranno tra i primi della Sardegna ad essere interessati dal potenziamento dei servizi.

VILLA SAN PIETRO - L’ufficio postale di Corso Vittorio Emanuele è stato scelto come primo in Sardegna nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” e sono partiti il 25 gennaio scorso gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.

La riapertura dell’ufficio postale è prevista per domani, martedì 31 gennaio.

Alla presentazione del progetto Polis sono intervenuti i ministri Urso, Zangrillo e Giorgetti. Nel video l’intervento del giornalista Bruno Vespa sull’importanza dei piccoli centri che fanno grande l’Italia, a cui Poste italiane riserva particolare attenzione col Progetto Polis destinato a rivoluzionare il sistema dei servizi per i cittadini nel nostro Paese.

