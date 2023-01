Tendenze di mercato per i calibratori multifunzione: ricerca sui piani di crescita del 2022-2023

Da poche settimane è stato pubblicato il rapporto sulle tendenze di mercato dei calibratori multifunzione, contenente una specifica ricerca sui piani di crescita del biennio 2022-2023 e aggiornamenti prospettici fino al 2026.

Di: Redazione

In questo documento così importante per il settore si possono scorrere diverse informazioni interessanti per comprendere a fondo le dinamiche del mercato dei calibratori di pressione, sia per gli operatori del comparto direttamente interessati a questo tipo di produzione, sia per chi ne fa un impiego abituale, per conoscere a fondo le evoluzioni e le caratteristiche dei prodotti e capire cosa spinge verso certe caratteristiche distintive, tra le diverse offerte.

Nel rapporto, infatti, è contenuta una fotografia esatta dei fattori di crescita, delle tendenze, dei piani di investimento e delle strategie di sviluppo portate avanti dagli attori principali di questo mercato. Va detto, infatti, che i calibratori di pressione sono strumenti molto utili e validi a monitorare i processi industriali e soprattutto a controllare il corretto svolgimento dei misuratori di pressione, spesso impiegati proprio per tenere sotto controllo il buon funzionamento di un macchinario a pressione.

Sul mercato si possono individuare diversi modelli, ognuno con le sue caratteristiche, rilevabili nelle singole schede prodotto, come avviene per la pagina dedicata al calibratore di pressione su questo sito, in cui è riportata anche una descrizione molto dettagliata dello strumento e dell'importanza del suo impiego nei processi di monitoraggio.

Calibratore di pressione, conosciamolo più da vicino

Capire a fondo cos'è un calibratore di pressione è essenziale a non confonderlo con un misuratore di pressione. Quest'ultimo infatti assolve alla funzione di controllare che la pressione di un fluido si mantenga sempre nei parametri indicati. Il calibratore, invece, può essere definito come uno strumento di controllo dei macchinari che misurano la pressione.

Il suo compito è quello di mettere a confronto i dati rilevati da due dispositivi, il primo, tarato su una precisione standard che funge da riferimento esatto a cui l'altro dispositivo deve adattarsi, il secondo è lo strumento oggetto di verifica che deve raggiungere la misurazione di riferimento standard, nel momento in cui è sottoposto a medesima pressione.

Quando i due dispositivi riporteranno lo stesso risultato a parità di condizioni, allora il misuratore di pressione può definirsi perfettamente calibrato.

Quanti tipi di calibratori di pressione esistono

I calibratori di pressione non sono tutti uguali e non agiscono tutti allo stesso modo.

Esistono, ad esempio, le pompe di calibrazione e le sorgenti di pressione. Questo strumento permette di mettere a confronto i dati rilevati dai due dispositivi, uno accanto all'altro.

Il tester a peso morto, invece, si basa sul peso che viene agganciato ai dispositivi, per misurare la pressione, e sono considerati i più stabili e affidabili, nel comparto della calibrazione di pressione.

In tutto il mondo, infatti, i tester a peso morto sono considerati tra i misuratori più accurati.

I calibratori multifunzione, infine, sono una sorta di evoluzione delle pompe di calibrazione, presentando delle funzionalità maggiori e più sofisticate.

Questo permette di rendere la calibrazione del dato più precisa.

Tra le funzioni aggiuntive che possono contenere si distinguono, ad esempio, sensori interni utili a compensare pressione e temperature dell'ambiente che spesso possono compromettere il risultato della misurazione, influenzando il dato rilevato dal macchinario che si sta monitorando.