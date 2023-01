Roma, auto si ribalta: 5 giovani perdono la vita

Una Fiat 500 con sei persone a bordo si è ribaltata più volte forse a causa dell'alta velocità

Di: Arianna Zedda

Tre ragazzi, di 21 anni e due ragazze, di 16 e 17 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto durante la scorsa notte, intorno alle 2:30, vicino a Roma, in via Nomentana a Fonte Nuova. Un altro giovane è rimasto invece gravemente ferito, ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea.

Secondo le prime informazioni, una Fiat 500 con sei persone a bordo si è ribaltata più volte forse a causa dell'alta velocità e sarebbe finita prima contro un palo e poi contro un albero.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.