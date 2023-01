Il Papa: 'L'omosessualità è peccato ma non è un crimine'

"Peccato è anche mancare di carità gli uni gli altri"

Di: Redazione Sardegna Live

Papa Francesco ha criticato le leggi che criminalizzano l'omosessualità come "ingiuste", affermando che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici ad accogliere le persone Lgbtq nella Chiesa. "Essere omosessuali non è un crimine", ha detto Francesco in un'intervista con l'Associated Press. Occorrere sempre distinguere "tra un peccato e un crimine", ha evidenziato Bergoglio.

"Essere omosessuali non è un crimine. Non è un crimine. 'Sì, ma è un peccato' - ha detto il Papa come per anticipare una replica a quanto lui stava dicendo - Prima distinguiamo tra un peccato e un crimine". Poi ha aggiunto: "È peccato anche mancare di carità gli uni con gli altri". Francesco ha definito "peccato" quello dei vescovi che sostengono leggi che criminalizzano l'omosessualità o discriminano la comunità gay. "Questi vescovi devono fare un processo di conversione", ha detto, aggiungendo che dovrebbero usare "la tenerezza, per favore, come Dio ha per ciascuno di noi".

L'atteggiamento di critica al pontificato "non lo riferirei a Benedetto, ma a causa dell'usura di un governo di dieci anni", ha detto il Papa. All'inizio, la sua elezione è stata accolta con un senso di "sorpresa" per un Papa sudamericano, poi è arrivato il disagio "quando hanno iniziato a vedere i miei difetti e non gli sono piaciuti", ha detto.

"L'unica cosa che chiedo è che me le dicano in faccia, perché è così che cresciamo tutti, giusto?". Francesco ha elogiato Benedetto come un "gentiluomo" e ha detto della sua morte: "Ho perso un papà, per me era una sicurezza, ho perso un buon compagno".

"Sono in buona salute. Per la mia età, sono normale", ha detto il papa tra le altre cose, rivelando che la diverticolosi, per la quale era stato operato a luglio 2021, è "ritornata".

Il Pontefice ha anche rivelato di avere avuto una piccola frattura ossea al ginocchio dovuta a una caduta; la frattura è guarita senza intervento chirurgico dopo laser e magnetoterapia. "Potrei morire domani, ma è sotto controllo. Sono in buona salute".