Black Friday: quante mail e messaggi avete ricevuto?

C'è chi è a favore e chi contro. La Francia vuole abolire la giornata di "sconti ingannevoli"

Di: Redazione Sardegna Live

Tradizionalmente negli Stati Uniti, il Black Friday apre la stagione dello shopping natalizio. In America ricorre il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, ma ormai, questo evento si è diffuso ampiamente, tra chi è a favore e chi è contro, anche in Italia.

Un Paese decisamente contro la corsa all’acquisto è la Francia. I deputati della commissione per lo Sviluppo sostenibile dell'Assemblea nazionale francese hanno, infatti, approvato un emendamento, che sarà esaminato dalla plenaria dell'Assemblea Nazionale a partire dal 9 dicembre, per introdurre il divieto delle campagne promozionali legate al “venerdì nero”, per loro ingannevoli nei confronti dei consumatori.

Intanto, secondo i dati di GfK, lo scorso anno il 45% degli italiani hanno comprato i regali di Natale proprio in questa occasione e la percentuale sale all'83% tra chi ha comprato online.