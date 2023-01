Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una villa da 5 milioni di euro sul lago di Como

Si trova di fronte alla lussuosa villa Oleandra di George Clooney

Di: Redazione Sardegna Live

Fedez e Chiara Ferragni hanno acquistato una villa storica sul lago di Como del valore di ben 5 milioni di euro. Lo riferisce il settimanale Chi riportando alcune indiscrezioni. Gli stessi Ferragnez avevano annunciato sui loro social: "Dopo Sanremo vi diremo una cosa bella che riguarda la famiglia. Non si tratta di un nuovo bebè". La novità, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbe proprio il nuovo acquisto.

Il lago di Como, del resto, è una delle mete preferite dalla coppia per le gite fuoriporta. Le foto riportate dal settimanale a sostegno della notizia ritraggono la coppia in compagnia di un consulente immobiliare e del loro amico e architetto di fiducia Filippo Fiora. Il gruppo si trova nei pressi di una dimora storica di "900 metri quadrati suddivisi su due piani", come spiegato da Chi. A impreziosire il complesso, un parco privato, una piscina, una spa e un accesso esclusivo al lago. Il valore dell'investimento si aggirerebbe "intorno a 5 milioni di euro esclusa la ristrutturazione in corso".

La struttura si trova di fronte alla lussuosa villa Oleandra di George Clooney e Amal Alamuddin.