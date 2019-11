Emis Killa interviene sulla vicenda 'Sei tu': "Non sapevo nulla, inviterò Cool Caddish ad Alghero"

Pace fatta, canteranno insieme a Capodanno dopo che il rapper di Quartu aveva denunciato le analogie fra un suo brano del 2007 e un successo di dieci anni dopo del collega milanese

Di: Redazione Sardegna Live

Emis Killa interviene in merito alla vicenda relativa al brano Sei tu, pubblicato nel 2017. A riaccendere i riflettori sul pezzo era stato nei scorsi giorni l'artista di Quartu Cool Caddish, che con un video sui social aveva denunciato le analogie fra la canzone di Killa e una traccia dal medesimo titolo che lo stesso Caddish aveva pubblicato nel 2007, dieci anni prima del collega milanese.

L'intro del pezzo presenta sonorità molto simili seppure il testo cantato dai due artisti differisca quasi per intero, ad eccezione di quel "sei tu" che dà il titolo a entrambi i brani. Un'evidenza rispetto alla quale lo stesso Emis Killa si è visto costretto a intervenire per chiarire la questione. Così, dopo che vari blog specialistici hanno rilanciato l'intervista di Sardegna Live a Cool Caddish (LEGGI QUI), Emis Killa ha detto la sua spiegando l'accaduto con una lunga serie di storie Instagram e invitando Caddish ad aprire il suo concerto di Capodanno che quest'anno si terrà proprio in Sardegna, ad Alghero.

ECCO LE DICHIARAZIONI