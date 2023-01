A “Chi l'ha visto?” l’inchiesta della procura di Tempio per la scomparsa di Rosa

Di: Redazione Sardegna Live

Federica Sciarelli e la sua squadra investigativa nella puntata di 'Chi l'ha visto?' di mercoledì 18 gennaio (in onda prima serata su Rai 3), parlerà dell'inchiesta della procura di Tempio Pausania sulla scomparsa di Rosa Bechere, sessantenne, sparita nel nulla lo scorso 26 novembre.

Gli indagati per la scomparsa sono i vicini di casa Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, ritenuti responsabili della scomparsa della vicina di casa. Per gli inquirenti, la donna sarebbe stata uccisa e fatta sparire dalla coppia che avrebbe rubato alla vittima le carte Bancoposta e Postepay usate per l'accredito del reddito di cittadinanza.

Secondo le ricostruzioni, i due avrebbero anche sottratto i risparmi custoditi nella casa della donna e avrebbero somministrato nel tempo alla presunta vittima "diversi farmaci che ne avrebbero limitato le capacità cognitive, tanto da provocarne nelle scorse settimane un ricovero in ospedale".

Rosa Maria Luisa Bechere e i suoi presunti assassini vivevano nello stesso condominio dove a marzo 2022 era stato ucciso Tony Cozzolino, bruciato vivo, per il quale era stato arrestato il compagno di Rosa, Davide Iannelli, napoletano di 48 anni, detenuto nel carcere di Bancali a Sassari.

Nella giornata del 16 gennaio, i carabinieri sono tornati a Monti e Olbia presso le case di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. I militari hanno sequestrato documenti, oggetti vari e farmaci, soprattutto dalla casa di Olbia, ritenuti utili per le indagini a carico dei due ex vicini di casa della donna scomparsa. Le ipotesi di reato loro contestate sono omicidio, occultamento di cadavere, rapina e e lesioni.

A seguire nella trasmissione, verrà trattato il caso di Emanuela Orlandi con le dichiarazioni choc di un padre: "Mio figlio mi ha detto che hanno prelevato la ragazza e l'hanno portata all'autista di De Pedis", e ospitano in studio Antonio Mancini, l'ex esponente della banda della Magliana.