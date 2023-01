Commozione e abbracci tra i carabinieri e la gente dopo l’arresto di Messina Denaro

Le immagini dopo la cattura del boss e i ringraziamenti delle persone ai militari che hanno partecipato al blitz

Di: Redazione Sardegna Live

Non hanno nascosto l’emozione i Carabinieri del Ros che questa mattina hanno arrestato il boss Matteo Messina Denaro dopo trent’anni di latitanza. Con loro hanno festeggiato diversi palermitani che si trovavano in via San Lorenzo al momento della cattura.

Un’esultanza quasi liberatoria quella dei militari e poi strette di mano, abbracci e persino lacrime. Le immagini sono state rilanciate anche dal profilo social dei Carabinieri. “La vostra gioia si fonde con la nostra per continuare a costruire insieme una società libera dall’oppressione mafiosa. I vostri “grazie ragazzi” gettano le basi per un futuro migliore e ripagano anni di impegno e duro lavoro” si legge nel post pubblicato su Facebook.