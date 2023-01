Mafia, arrestato a Palermo il boss Matteo Messina Denaro

Latitante da 30 anni, è stato fermato dai carabinieri del Ros in una clinica privata

Di: Alessandra Leo, foto ANSA

Il boss di mafia Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni, originario di Castelvetrano, è stato arrestato dai carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo.

È stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo, dove era in cura da oltre un anno.

Dopo il blitz nella clinica a Palermo, l'ormai ex superlatitante Matteo Messina Denaro è stato trasferito in una località segreta. Denaro, a quanto si apprende da fonti investigative, faceva periodicamente controlli in quella struttura, che la scorsa notte durante il blitz del Ros era stata messa in sicurezza con diverse decine di uomini per tutelare tutti gli altri pazienti. Quando è stato arrestato, Messina Denaro non era allettato ma si stava facendo i controlli.

"Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia": così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro. "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia.