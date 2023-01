Imprenditore decide di pagare le bollette ai dipendenti

Ha rimborsato le spese di luce e gas degli ultimi 10 mesi. “Intervento diretto contro il caro-vita. C’è anche chi era arrivato a 4.900 euro in bolletta”

Di: Alessandra Leo

Se il caro-vita e i costi delle bollette aumentano, ai dipendenti pensa l’azienda, che decide di coprire le spese in busta paga da marzo a dicembre 2022, assieme, ovviamente, a stipendio e tredicesima.

Il simbolico gesto, come informa Il resto del Carlino, è avvenuto presso la Nanoprom Chemicals, azienda chimica di Sant’Antonino di Casalgrande, fondata e diretta dall’imprenditore sassolese Gian Luca Falleti.

Il generoso presidente ha pensato anche ai dipendenti che non pagano direttamente le utenze poiché non intestatari. A loro ha infatti rimborsato le spese del carburante, anch’esso al centro di importanti aumenti in termini di prezzo. Insomma, un bellissimo regalo in un momento in cui l’economia non è proprio dalla parte degli italiani.

"Per far fronte agli aumenti dei costi energetici che ci sono stati nell’ultimo anno, abbiamo deciso di intervenire direttamente per contrastare il caro bollette dei dipendenti della nostra azienda – spiega Falleti a Il resto del Carlino -. A tredicesima e stipendio, abbiamo aggiunto anche le spese sostenute per la bolletta. C’è anche chi era arrivato a 4.900 euro in bolletta".