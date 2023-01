Oggi i funerali del Papa emerito Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro

Cominciata poco fa la messa, celebrata in latino da Papa Francesco con il cardinale Giovanni Battista Re, 100mila i fedeli presenti. Tra i Capi di Stato anche il Presidente Mattarella

Di: Redazione Sardegna Live

Si stanno svolgendo in questo momento i funerali del Papa emerito Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro: è iniziata poco fa la messa, celebrata in latino da Papa Francesco con il cardinale Giovanni Battista Re.



Presenti 100mila fedeli che hanno gremito la piazza e applaudito. Tra i Capi di Stato anche il Presidente Mattarella. Dopo la celebrazione, avverrà la sepoltura nelle Grotte Vaticane.



In tutte le città d’Italia ci sono le bandiere a mezz'asta mentre in Vaticano non è giorno di lutto, previsto solo in caso di morte del pontefice regnante.

Ratzinger decise infatti di dimettersi da papa per le difficoltà, portate dai problemi di salute che lo affliggevano, a portare avanti i suoi compiti da pontefice.