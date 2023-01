Lasciano il lavoro per aiutare gli animali: “Non abbiate paura di fare un salto nel vuoto”

Marito e moglie ora sono felici: “Vivevamo ogni giorno come se avessimo delle maschere, con l'obiettivo di essere le persone che gli altri volevano”

Di: Alessandra Leo, foto Facebook "Il seme di Gaia"

“Non abbiate paura di mollare tutto e saltare nel vuoto. Cambiare vita si può. E vi renderà più felici”. Sono le parole di due coniugi, Rossana Spampinato e Fabio Giusti, che hanno lasciato i propri mestieri per dedicare completamente le loro vite agli animali e ora sono felicissimi. La notizia è stata riportata dal “Corriere buone notizie”, che ha intervistato la coraggiosa coppia.

Lei era imprenditrice, lui socio di un'agenzia immobiliare, e il solito trantran quotidiano aveva iniziato ad andargli stretto: “Non vivevamo per noi stessi, ma per gli altri, per la produzione e la performance dentro un sistema in cui siamo incanalati, che da una parte ci sostiene economicamente, ma dall'altra ci incatena. Vivevamo ogni giorno come se avessimo delle maschere, con l'obiettivo di essere le persone che gli altri volevano”.

Poi la visita illuminatrice di Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze, dove rimasero incantati da una vallata, sentendosi in pace con la natura e provando l’irrefrenabile desiderio di immergersi in essa.

La coppia ha pensato così di dedicare totalmente la propria vita al salvataggio degli animali in difficoltà, creature indifese ferite o sotto sequestro.

Nel 2019 fondarono così “Il seme di Gaia”, fattoria vegana e rifugio per animali maltrattati. “Qui si crea comunità e si semina fratellanza” dicono loro al Corriere, ribadendo di essere felici e di aver trovato finalmente l’armonia interiore a contatto con la natura e con gli esseri più puri del mondo, donatori di amore incondizionato per chiunque gli dia affetto e aiuto.