Salvini: “Il 2023 sarà l'anno dei cantieri”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti elenca tutti gli appalti per una serie di opere Anas in tutta Italia

Di: Redazione Sardegna Live

“Il 2023 sarà l'anno dei cantieri, da una parte per gli effetti dei fondi sbloccati dal Cipess (4,55 miliardi per opere da Nord a Sud), dall'altra per l'attesa entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti finalizzato a tagliare burocrazia e velocizzare i lavori. E' questa l'ambizione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini” spiega una nota del Mit che elenca tutti gli appalti per una serie di opere Anas in tutta Italia (attese e richieste dai territori) e che sono state completamente finanziate che partiranno da gennaio.

Vengono citati anche diversi interventi previsti in Sardegna. Eccoli nel dettaglio: Strada - ss.n.131 Carlo Felice, intervento: tratto tra il km 23+885 e il km 32+412. Nuraminis - Sovrapasso sulla SS 131 per la strada comunale di Muracesus, importo: 9.100.000 euro; strada: ss.n.126 sud occidentale sarda, intervento: messa in sicurezza degli incroci a rado mediante la realizzazione di rotatorie poste ai km 26+500, 28+500 e 33+500 e opere accessorie, Importo: 4.173.600 Euro; adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000 - Lotto di completamento, Importo: 143.783.856 Euro.