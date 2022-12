Toffanin declina l’invito a Sanremo2023: “Impegnata e non interessata a quel genere”

Arriva il comunicato di Mediaset a far chiarezza sulle indiscrezioni in merito alla partecipazione di Silvia Toffanin al Festival della canzone italiana

Di: Ilaria Cardia

Dopo le varie indiscrezioni arriva la conferma; non dalla diretta interessata, ma dall’azienda per cui lavora: Mediaset. La conduttrice, classe 1979, impegnata sentimentalmente dal 2001 con l’imprenditore Pier Silvio Berlusconi (con il quale ha avuto due figli), si è detta impegnata con il suo programma televisivo e comunque non interessata a partecipare nelle vesti di co-conduttrice.

IL COMUNICATO - Con un comunicato diffuso attraverso un’agenzia Ansa, Mediaset fa sapere che: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico – si apprende – Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Il comunicato, rilasciato poche ore fa, ha già suscitato un grosso clamore nel web. La 73esima edizione del festival inizierà comunque il 7 febbraio 2023 e si concluderà l’11.

LE ALTRE PRESENTATRICI DEL FESTIVAL – Gli unici nomi confermati, che calcheranno il palco dell’Ariston, sono l’imprenditrice Chiara Ferragni (che vedremo nella prima e quinta puntata) e la sempre più apprezzata giornalista, e compagna di Enrico Mentana, Francesca Fagnani.