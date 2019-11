Udine. 16enne prende l'auto della mamma, si schianta e muore. In macchina altri 7 coetanei

Di: Redazione

Una bravata che gli è costata la vita. Daniele Burelli, un ragazzo di 16 anni, è morto sabato dopo che ha perso il controllo dell'auto su cui era alla guida e che ovviamente guidava senza patente.

Con lui a bordo c'erano sette coetanei, rimasti feriti, ma non in modo grave.

La tragedia è accaduta a Udine. Il 16enne ha preso le chiavi della macchina della mamma mentre i genitori dormivano e insieme agli amici ha percorso dieci chilometri prima dello schianto. Poco prima del terribile impatto, uno dei passeggeri ha postato un video su Facebook: “Siamo in otto in un’auto da cinque”. Intorno all’una e mezza, Daniele ha perso il controllo dell’auto, forse anche per l’asfalto bagnato, ed è finito contro un palo della luce.

La famiglia del giovane sul profilo Instagram di quest’ultimo, con grande forza, ha rivolto un messaggio a tutti i ragazzi: “Non rischiate la vostra vita per delle stronzate”.

“Vi ringraziamo di ricordarlo con frasi e foto e vi preghiamo, per favore: non fate lo stesso errore che ha fatto lui, non rischiate la vostra vita per delle stronzate, vivetela. Questo è un favore che vi chiediamo con il cuore in mano, speranzosi che la storia del nostro Daniele vi sia d’esempio e che vi porti a ragionare prima di fare qualcosa di avventato”