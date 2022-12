Olio di CBD: benefici e modalità di utilizzo

Trova applicazione in sempre più ambiti, da quello medico alla cosmetica, grazie ai presunti effetti benefici del cannabidiolo

Di: Redazione

Il mercato della cannabis legale è da anni in crescita, grazie soprattutto all’online. In Italia sono sempre più i consumatori che scelgono di acquistare olio al CBD a buon prezzo su Justbob o su altri siti specializzati di settore.

Fra i derivati della cannabis più facilmente reperibili online vi è proprio l’olio al CBD che, grazie alle sue molteplici proprietà, sta riscuotendo un sempre maggiore successo tra i consumatori, non solo italiani.

Qui di seguito approfondiamo l'argomento, descrivendo i potenziali benefici derivanti dall’utilizzo dell’olio di CBD.

Prima però una breve panoramica su cannabidiolo, per comprendere se e come questo composto possa contribuire al mantenimento di uno stato di benessere psicofisico.

Cos'è il CBD ed è sicuro?

Il cannabidiolo (CBD) viene estratto dalle infiorescenze delle piante di canapa legale, ovvero dalle piante di canapa sativa aventi un basso contenuto di THC (inferiore allo 0,2%).

A differenza del THC, il CBD non è una sostanza psicotropa e drogante e, pertanto, non è in grado di produrre un effetto stupefacente.

Stando a diversi studi scientifici, il principio attivo sembrerebbe anzi apportare dei benefici al nostro organismo.

La sua azione ha effetti sul sistema endocannabinoide, un sistema di comunicazione tra le cellule del corpo che svolge un ruolo fondamentale per l'omeostasi: aiuta l'organismo a reagire ai cambiamenti generati dall’ambiente esterno, come le infiammazioni o lo stress.

L’assunzione di CBD non comporta particolari rischi per la salute. A dirlo è l’OMS in un rapporto del 2018, dove peraltro vengono evidenziate le potenzialità terapeutiche di questa sostanza.

Tuttavia, potrebbero sorgere effetti collaterali legati all’utilizzo di prodotti a base di CBD, quali sonnolenza, affaticamento, diminuzione dell’appetito e perdita di peso.

In questo caso, la causa è rintracciabile in un dosaggio eccessivo e/o nell’uso prolungato di detta sostanza. Allo stesso modo, richiede particolare cautela l’uso del CBD in combinazione con farmaci.

Più in generale, va detto che le evidenze sui potenziali rischi del CBD sono ancora esigue e frammentate.

Mancano, in particolare, studi sugli effetti a lungo termine, dato il relativamente recente interesse della comunità scientifica.

Olio di CBD: quali sono i benefici?

Il cannabidiolo è considerato da alcune fonti un antinfiammatorio naturale, la cui azione riduce le citochine infiammatorie e può accelerare i processi di guarigione in presenza di escoriazioni cutanee, diminuendo la carica batterica della lesione.

Per questo motivo, l’olio di CBD potrebbe aiutare a contrastare infiammazioni di diversa natura ed entità. Così, ad esempio, tanti sportivi lo utilizzano per alleviare tensioni muscolari e contusioni causate da un’intensa attività fisica.

Grazie alla sua azione lenitiva, il CBD risulterebbe utile a combattere piccoli inestetismi della pelle del viso, come l’acne, e aiuterebbe a dare sollievo da prurito e bruciore e a contrastare altri sintomi comuni delle patologie dermatologiche a carattere infiammatorio, come la psoriasi o la dermatite.

Al cannabidiolo sono poi riconosciute proprietà sedative e calmanti. Di conseguenza, l’olio di CBD può essere utilizzato per combattere ansia e stress e per favorire il sonno. Diversi studi suggeriscono come il CBD possa avere un effetto positivo su stress e insonnia.

Le possibili modalità di utilizzo dell’olio di CBD

Nei Paesi dove è consentito, l’olio di CBD può essere somministrato per l’uso topico, orale o sublinguale.

Per l’alto contenuto di acidi grassi essenziali e per la sua azione idratante, l’olio di CBD viene impiegato per nutrire la pelle e per lenire la sensazione di secchezza della cute. Questo prodotto è particolarmente indicato per dare nutrimento tanto alle pelli secche, quanto a quelle impure ed acneiche.

Per lo stesso motivo, l’olio al CBD trova talvolta applicazione come olio per massaggi, perché aiuta a rilassare la muscolatura dopo un allenamento e a sciogliere le tensioni accumulate durante la giornata.

Il CBD è noto anche per la sua azione antiossidante: viene usato anche come ingrediente nella preparazione di prodotti cosmetici, soprattutto creme anti-age, poiché sarebbe utile a contrastare i segni dell'invecchiamento e ridurre le rughe.

Quella sublinguale è una via di somministrazione molto comune, per la sua praticità e perché consente di ottenere un effetto terapeutico più rapido: è sufficiente mettere poche gocce sotto la lingua per sentirne quasi subito gli effetti.

Questa modalità di assunzione, poiché sarebbe in grado di esaltare l’azione rilassante e ansiolitica del CBD, viene solitamente impiegata per combattere i disturbi d'ansia e contrastare alcuni sintomi legati alla depressione.

Non solo. Questa via di somministrazione è ampiamente usata in ambito terapeutico, dove l’olio di CBD è usato come coadiuvante nella terapia del dolore cronico.

Al riguardo, va precisato che in Italia la cannabis terapeutica è legale dal 2007. I medici, infatti, possono prescrivere il suo utilizzo per il dolore cronico quando i trattamenti convenzionali, inclusi gli oppioidi, si sono rivelati inefficaci.

In conclusione

I numerosi studi condotti in questi ultimi anni sul CBD sembrerebbero confermare gli effetti benefici di questa sostanza.

Questo ha decretato il successo dell’olio di CBD, che resta uno dei derivati della cannabis più apprezzati dai consumatori di tutto il mondo, oltre che per la sua efficacia, per la sua versatilità. L’olio di CBD, infatti, trova sempre più spesso applicazione non solo in ambito medico, ma anche in quello cosmetico.

Tuttavia, occorre ricordare che gli studi condotti sugli effetti del CBD sull’organismo sono relativamente recenti e che è ancora presto per valutare i suoi effetti di lungo termine.