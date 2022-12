Alessandro muore in scooter a 38 anni poco prima di diventare papà

Il terribile incidente a Reggio Emilia. La moglie ha avuto un malore appena ha saputo la tragica notizia

Di: Alessandra Leo

Ha perso la vita poco prima di diventare papà Alessandro Santachiara, 38enne di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, morto nel pomeriggio del 20 dicembre intorno alle 14 in un terribile incidente stradale avvenuto a Castelvetro, nel Modenese. La notizia è stata riportata da Fanpage.

L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter quando si è violentemente scontrato con una Dacia Duster guidata da una 22enne di Toano. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i due veicoli viaggiavano nella stessa direzione di marcia quando è avvenuto l'impatto.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita ma pare che all'origine ci sia stata una manovra sbagliata: probabilmente lo scooter ha iniziato a sorpassare l’automobile mentre questa stava per svoltare a sinistra per entrare nel cancello dell’abitazione.

Lo scooter guidato da Alessandro è stato così scagliato contro un muretto che delimita un caseggiato. Un doppio impatto molto violento prima con l’auto poi con il muro che ad Alessandro non ha lasciato scampo per i numerosi traumi riportati. Sono stati inutili infatti i soccorsi da parte del personale del 118 chiamato immediatamente sul posto.

I dettagli sono attualmente in corso di accertamento e le telecamere di sorveglianza della zona aiuteranno a ricostruire le cause del sinistro.



La morte di Alessandro Santachiara ha suscitato disperazione e commozione a Quattro Castella, dove viveva con sua moglie da alcuni mesi. La coppia aveva coronato il suo sogno d’amore lo scorso maggio con il matrimonio e la moglie è incinta di 7 mesi.

I servizi sociali che le hanno comunicato la tragica notizia mentre si trovava a casa, sono stati accompagnati da un’ambulanza per precauzione. La donna, purtroppo ha avuto infatti un malore ed è stata accompagnata in ospedale.

Un dolore inimmaginabile e immenso, proprio mentre questa giovane coppia era al culmine della felicità per il bimbo in arrivo e per la realizzazione di tanti progetti assieme. Un dolore che la futura mamma dovrà combattere con tutta la forza d’animo possibile.