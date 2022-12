Papa Francesco non ha guardato la finale mondiale tra Argentina e Francia

"La tv non fa per me". Così Francesco ha fatto un voto alla Madonna nel 1990

Di: Redazione Sardegna Live

Papa Francesco è forse l'unico argentino al mondo a non essere rimasto incollato alla tv durante la finale di coppa del mondo tra Argentina e Francia.

Il pontefice, infatti, nel 1990 ha fatto un voto alla Madonna col quale si è impegnato a non guardare più la televisione. "Lo promisi alla Vergine del Carmelo la notte del 15 luglio 1990", raccontò Francesco al quotidiano La Voz del Pueblo nel maggio 2015. La tv "non fa per me", aggiunse.

E' lecito pensare, però, che il Papa si sia tenuto costantemente aggiornato sull'andamento del match. Il capo della Chiesa è infatti appassionato di calcio e non ha mai fatto mistero di essere fortemente affezionato al club argentino del San Lorenzo. Avrà gioito anche lui, in segreto, per il meritato trionfo di Messi e compagni tanto atteso dall'intero popolo argentino.