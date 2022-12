Sofia e Leonardo, i nomi più diffusi per i bimbi nel 2022

Diffuso il rapporto Istat, seguono Alessandro e Aurora

Di: Redazione Sardegna Live

Sono Leonardo e Sofia i nomi più gettonati dai neogenitori per i loro figli. Seguono Alessandro, Tommaso, Francesco per i maschi e Aurora, Giulia e Ginevra per e bimbe. I nomi preferiti dalle neo mamme e papà italiani nel 2021 sono indicati nell'indagine Istat sul rapporto "Natalità e fecondità della popolazione residente - Anno 2021".

Leonardo mantiene il primato dal 2018; al secondo posto Alessandro che sale di una posizione rispetto al 2020. Conquista il podio Tommaso, al terzo posto, mentre Francesco scende al quarto. Per le bimbe stabile al primo posto Sofia, guadagna una posizione Aurora, dal terzo al secondo posto, e giulia scende di uno seguita da Ginevra che resta al quarto posto.

Ecco la classifica dei nomi più diffusi nel 2021:

Bambini

-1 Leonardo

-2 Alessandro

-3 Tommaso

-4 Francesco

-5 Lorenzo

-6 Edoardo

-7 Mattia

-8 Riccardo

-9 Gabriele

-10 Andrea

Bambine

-1 Sofia

-2 Aurora

-3 Giulia

-4 Ginevra

-5 Beatrice

-6 Alice

-7 Vittoria

-8 Emma

-9 Ludovica

-10 Matilde