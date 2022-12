Lucarelli a Ferragni: “Tuo pandoro non è beneficenza, devi spiegazioni”

La giornalista: "Non è un'operazione benefica ma di marketing"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Se per un mese sponsorizzi una campagna benefica (parlo sia con Ferragni che con Balocco) e ti fai bello sui giornali e sui social, poi quando ti vengono chieste spiegazioni dalla stampa e da chi ha comprato i pandori sulle modalità della beneficenza, le spiegazioni le devi". E' il post con il quale, nelle sue stories di Instagram, Selvaggia Lucarelli si rivolge oggi direttamente a Chiara Ferragni, per chiederle conto di una vicenda, sollevata dalla giornalista, che da giorni occupa i siti e i social e che riguarda la vendita del pandoro Balocco con il brand Ferragni.

I fatti: Chiara Ferragni sponsorizza, da settimane, la vendita di un pandoro in edizione limitata in collaborazione con la nota azienda dolciaria, sottolineando che parte del ricavato dell'acquisto del dolce, caratterizzato dallo zucchero a velo rosa e dal logo dell'imprenditrice digitale e da un prezzo notevolmente superiore a quello classico (euro 9,90 anziché 2,90), sarà devoluto all'ospedale Regina Margherita l'acquisto di una macchina per la ricerca. "L'operazione è soprattutto commerciale -rileva però Lucarelli in diversi post e in un podcast dedicato alla vicenda- Chiara Ferragni viene pagata da Balocco per 'brandizzare' il pandoro, e l'ufficio stampa di Balocco ha dichiarato che l'azienda farà una donazione libera non proporzionale ai pandori venduti. Non si capisce bene dunque perché la Ferragni sostenga un'iniziativa benefica se lei è pagata dall'azienda e la Balocco fa una donazione scollegata dal numero dei pandori venduti".

L'argomento infervora i social, dove molti utenti si dicono disorientati e sorpresi per aver acquistato il dolce con un intento benefico. La Lucarelli posta poi su Instagram alcuni titoli di quotidiani in cui si riporta la dichiarazione dell'ospedale, che sostiene che la donazione da parte di Balocco sarebbe già stata fatta, scollegando quindi di fatto -se così fosse- le vendite dalla donazione. "Per il prossimo Natale, imparate a distinguere il benefico da bonifico", dice ancora la Lucarelli agli ascoltatori. Nessuna risposta dalla Ferragni che, al momento, stando alle sue stories Instagram, sembra essere in viaggio verso Parigi.