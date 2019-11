Liliana Segre, frase shock di Francesco Stefanetti (Fratelli d'Italia) a San Severo: "Ma chi se la inc***?"

Nel giorno in cui alla senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di sterminio, viene data la scorta per le numerose minacce ricevute, anche via social, il dirigente meloniano così si esprime su Facebook

Di: Foggia Today

“Liliana Segre? Ma chi se la in****”. Così in un post su Facebook il referente dei Fratelli d’Italia a San Severo, Francesco Stefanetti. Nel giorno in cui alla senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di sterminio, viene data la scorta per le numerose minacce ricevute, anche via social, il commissario meloniano così si esprime su Facebook: “Tolgono la scorta a Capitano Ultimo che ha decapitato Cosa Nostra, perché non gli servirebbe. Danno la scorta a Segre perché sarebbe a rischio…ma chi se la in****?” scrive il dirigente FdI, con un linguaggio poco elegante, a maggior ragione trattandosi di una donna. Le parole del già candidato sindaco e consigliere comunale uscente del partito di Giorgia Meloni hanno dato la stura a commenti di scherno ma anche di indignazione.

La reazione di sdegno di Fratelli D’Italia.

Dopo la frase shock su Liliana Segre, la senatrice a vita sopravvissuta ai campi di sterminio a cui proprio oggi è stata data la scorta, Francesco Stefanetti, commissario cittadino dei Fratelli d'Italia di San Severo, costretto alle dimissioni dal partito. Di seguito si riporta nota congiunta Segretario Regionale Fratelli d’Italia, Erio Congedo, e del Presidente Provinciale, Giandonato La Salandra. “ Le dichiarazioni di Francesco Stefanetti, ex consigliere comunale di San Severo, sono in netto contrasto con la posizione del partito. Le affermazioni rese sulla sua pagina Facebook in alcun modo possono trovare posto nella linea politica di Fratelli d’Italia che è fermamente al fianco della Senatrice Segre per le battaglie all’antisemitismo e contro il razzismo. Proprio le minacce ricevute dalla senatrice sui social network devono spingere tutti a riflessioni profonde. Il partito, pertanto, ha inteso accogliere le dimissioni presentate da Stefanetti dal suo ruolo di dirigente provinciale di FdI”.

Intanto, dopo la ribalta mediatica del suo post su Facebook, Stefanetti così aveva giustificato il suo linguaggio e la frase: "Chiedo scusa se una frase gergale, inappropriata alla circostanza, è risultata offensiva nei confronti della Senatrice Segre. In queste ore diversi esponenti di Fratelli d'italia hanno evidenziato il rispetto verso la sua storia. Quello che nel post volevo evidenziare era il paradosso di una scelta, quella di revocare la scorta al Colonnello De Caprio, noto come Capitano Ultimo e di assegnarla dopo pochi giorni alla Segre. Il parallelismo voleva evidenziare la differenza di pericolo e di interlocutori minacciosi: da una parte qualche esaltato sui social, dall'altra la mafia che non offende pubblicamente ma uccide". Scuse, evidentemente, non ritenute sufficienti dal partito.