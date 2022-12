GfVip: squalifica lampo per Riccardo Fogli. Mediaset “Scusate per l’infelice espressione”

La bestemmia ha portato alla sua squalifica immediata dal gioco

Di: Redazione Sardegna Live

Riccardo Fogli, cantante e storico componente del gruppo “Pooh” è stato squalificato dalla casa del grande fratello dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso.

Cosa è accaduto? - Questa mattina, mentre Fogli stava parlando con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese, nel corso di una conversazione assolutamente tranquilla e rilassata, il cantautore si è lasciato scappare un’imprecazione contro la Madonna, utilizzando l’espressione come intercalare. La bestemmia ha portato alla sua squalifica immediata dal gioco.

La conversazione tra i concorrenti non è ovviamente passata inosservata nella casa più spiata d'Italia e il video della bestemmia si è diffuso velocemente su Twitter.

Non è il primo caso che avviene nel Grande Fratello Vip. Marco Predolin, entrato nel cast della seconda edizione del reality show di Canale 5 nel 2017 fu espulso a causa di una bestemmia dopo 21 giorni di permanenza nel reality; anche Gianluca Impastato, Denis Dosio e Stefano Bettarini furono squalificati per il medesimo motivo.

La bestemmia pronunciata da Riccardo Fogli non ha lasciato molto margine di interpretazione, per via dell’audio molto chiaro: "Però io mangio tre uova e dico P* Madonna ho mangiato tre uova", e lo storico non ha lasciato margini di azione alla produzione del programma.

Le scuse dell’azienda - La produzione ha prontamente pubblicato un comunicato ufficiale con le scuse della produzione e la conferma della squalifica del concorrente: "Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco".