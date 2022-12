“Chi non lavora... Non si abbandona”: il messaggio di Celentano sul Reddito di cittadinanza

Fa discutere il post pubblicato dal Molleggiato

Di: Redazione Sardegna Live

In questi giorni anche Adriano Celentano è intervenuto a modo suo nella polemica riguardante le modifiche al Reddito di cittadinanza, facendo capire di non essere d’accordo sull’abolizione del sussidio.

Parafrasando un suo vecchio successo - “chi non lavora, non fa l'amore” - sui social il Molleggiato ha scritto la frase “chi non lavora... non va abbandonato” accompagnata da una foto che lo vede alla guida di un trattore.

Sul post pubblicato da Celentano sono intervenuti altri due celebri artisti, Iva Zanicchi e Al Bano, entrambi intervistati dalla AdnKronos. “Come tutti, ho un amore fortissimo per Celentano, lo amo come artista ma non è detto che ogni volta che lui 'predica' io sia d'accordo con lui. E in questo caso non lo sono: sulla difesa del reddito di cittadinanza la sua 'predica' è sbagliata” ha detto la Zanicchi.

Al Bano fa sapere di aver apprezzato l’intervento del Molleggiato, pur suggerendo qualche modifica: “Sono d'accordo con lui perché lancia un messaggio giusto nel momento giusto. Come era giusto allora dire 'chi non lavora non fa l'amore' è giusto ora dire 'chi non lavora non va abbandonato'. Ma io specificherei 'chi non ha lavoro' o meglio ancora 'chi non trova lavoro non va abbandonato'. In ogni caso - sottolinea Al Bano - in politica non si dovrebbe giocare sulla pelle degli uomini per racimolare qualche voto in più”.