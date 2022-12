Bufera su Michela Murgia. Pittalis (Forza Italia): “Paragoni rozzi e inaccettabili”

Fanno discutere le parole della scrittrice sulla premier Meloni nel corso del programma ‘diMartedì

Di: Redazione Sardegna Live

“Un paragone inaccettabile, rozzo e gratuito che non sta né in cielo né in terra e che condanniamo con fermezza”. Così Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, commenta le parole pronunciate dalla scrittrice Michela Murgia nei confronti della premier Giorgia Meloni.

“La Sardegna ha grande tradizione di scrittori di cui l’intero Paese può farsi vanto. Nel caso della Murgia certamente no. Certe espressioni possono essere utili per un titolo ad effetto o per i 5 minuti di notorietà, non certo per essere annoverati tra i grandi scrittori di cui la Sardegna può vantarsi” ha aggiunto Pittalis.

“Due persone, due entità, perseguitano in questo momento Roberto Saviano. Una è la camorra dato che ha ancora la scorta e quindi vuol dire che c’è qualcuno che sta valutando come lui sia ancora in pericolo, l’altro è la presidente del Consiglio”. Così la Murgia era intervenuta durante l’ultima puntata di DiMartedì su La7, commentando lo scontro giudiziario tra Saviano e la premier. “Questo parallelo le verrà rinfacciato” aveva subito detto il conduttore Giovanni Floris. E così è stato.