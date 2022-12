Minacce online, Liliana Segre denuncia 24 persone: c’è anche Chef Rubio

Odio sui social o via email, la senatrice a vita si è rivolta ai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

La senatrice a vita Liliana Segre ha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24 denunce per le minacce e gli insulti online che le sono stati rivolti.

Assistita dall'avvocato Vincenzo Saponara, la Segre ha presentato le denunce alla Sezione Indagini Telematiche del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo. Si tratta per lo più di ignoti che ora dovranno essere identificati e che negli ultimi mesi sui social o con delle email hanno inviato messaggi di "odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte".

Tra loro, però, ci sarebbe anche Chef Rubio, presentatore di 'Unti e Bisunti' ed ex giocatore di rugby, che con una serie di tweet ha replicato alla senatrice parlando di “silenzi assordanti” a proposito "dell'occupazione" della Palestina "da parte della colonia d'insediamento nazista israeliana - si legge sul suo profilo social - vantandone diritti in base ad appartenenze etniche che in realtà sarebbero religiose".