Ischia. Ritrovato il corpo di Maria Teresa, era l’ultima dispersa

La giovane 31enne era l'ultima delle 12 vittime che erano sulla lista ufficiale dei dispersi

Di: Redazione Sardegna Live

Ritrovato il corpo di Maria Teresa Arcamone, 31 anni, l'ultima delle 12 vittime che erano sulla lista ufficiale dei dispersi dopo la frana a Casamicciola. Lo confermano i carabinieri della compagnia di Ischia che il cadavere, sfigurato dalla lunga permanenza sotto il fango bagnato, fosse proprio quella della giovane barista. L'identificazione è stata compiuta nell'obitorio dell'ospedale Rizzoli.

Il cadavere della giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal monte Epomeo. Il corpo era sotto un metro e mezzo di fango indurito.





Nei giorni scorsi era stata trovata l'auto della donna. Sempre partecipe nelle ricerche il suo fidanzato Salvatore, tornato ad Ischia dalla nave su cui lavorava; qualche giorno prima i soccorritori avevano trovato la macchina di Mariateresa, spinta dalla forza del fiume di fango, sul tetto della sua casa. Nella tragedia del 26 novembre scorso sono morti anche i cognati Maurizio e Giovanna e il nipotino Giovangiuseppe, di appena 21 giorni, che abitavano a poca distanza.





Mariateresa Arcamone era una cameriera in un bar molto conosciuto di Forio. La mattina andava prestissimo al lavoro per cui si pensa che all'ora in cui la colata di fango, scesa dall'Epomeo, fosse già sveglia e che forse si sia accorta del pericolo allontanandosi da casa.

Le famiglie delle vittime della tragedia, arrabbiate con giornalisti e istituzioni politiche, hanno deciso di svolgere i funerali in forma privata.